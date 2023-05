Illusione ottica, SOLO 15 secondi per trovare il bruco nell'immagine

Anche oggi parliamo di una nuova illusione ottica che potenzialmente potrebbe farvi perdere un sacco di tempo. In realtà le tempistiche sono limitate, visto che bisogna risolvere il mistero in soli 15 secondi. Quella che viene definita come “la sfida del bruco” sta girando sul web da diversi giorni.

Gli utenti infatti dovranno guardare l’immagine e scoprire l’animale in poco tempo. Rispetto alle altre illusioni ottiche, questa volta è stato concesso uno spazio di tempo più ampio per la soluzione, visto che risulta molto più difficile di quanto si creda. In poche parole non dovete fare altro che fissare l’immagine e scoprire il piccolo animaletto.

Illusione ottica nella quale dovete trovare il bruco tra le farfalle, ecco l’immagine da risolvere in soli 15 secondi

Come potete notare all’interno di questa nuova immagine che sta tenendo sotto scacco tanti utenti su web, ci sono tanti colori. Questi sono dati dalla presenza di tantissime farfalle che possono portare l’utente medio a distogliere il proprio sguardo dall’obiettivo primario che è quello di trovare il bruco.

A rappresentare un fattore di primo livello sono certamente le dimensioni, le quali in questo campo risultano fondamentali. Questo quindi è un indizio, il quale dovrebbe portare tutti a capire di non soffermarsi sul voler trovare qualcosa della stessa grandezza degli altri soggetti nell’immagine.

Ciò che ovviamente deve tornare chiaro è che bisogna divertirsi e passare un momento di spensieratezza magari sostenendo una gara sana e disinteressata. Potete infatti sfidare i vostri amici a risolvere questa illusione ottica, la quale ricordiamo va risolta in 15 secondi.