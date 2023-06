Su Amazon è disponibile Echo Show di quinta generazione scontato quasi del 50%. Ormai possiamo affermare che gli assistenti vocali stanno diventando, sempre più, parte integrante della nostra vita.

Ci accompagnano nelle operazioni di tutti i giorni grazie alle numerose funzioni di cui sono equipaggiati. Tra questi non possiamo non menzionare Alexa, che la troviamo appunto all’interno di Echo Show.

Amazon propone Echo Show 5 a metà prezzo

Con la serie Echo Show 5 di 2ª generazione ecco che le possibilità di integrazione aumentano ancora di più, trasformandosi in un gadget hi-tech quasi indispensabile. Lo smart speaker di Amazon, dotato di assistente vocale Alexa, è un dispositivo munito di schermo touch da 5,5” e camera frontale da 2 MP. E’ disponibile in 3 diverse colorazioni: Antracite, Bianco e Blu.

Il retro è bombato e contiene lo speaker audio, oltre all’ingresso per l’alimentazione e per una porta mini-USB. Il tessuto utilizzato per avvolgere la cassa rende l’apparecchio piacevole al tatto ed elegante nell’aspetto. Già dalla prima accensione, Alexa mostra il meglio di sè. Una volta scaricata l’app Amazon Alexa e inserita la password per il wifi, ecco aprirsi un mondo di intrattenimento e comode funzioni per la gestione di tutte le principali operazioni quotidiane.

Echo Show 5 si mostrerà un fidato amico che renderà più semplici tante operazioni quotidiane. Vuoi impostare delle sveglie che si attivino all’ora scelta con della specifica musica soft? Puoi farlo facilmente grazie ad Alexa. Echo Show 5 può anche diventare una cornice digitale attraverso la quale visualizzare le tue foto più belle, impostate come sfondo. Attualmente è proposto a soli 44.99 euro invece di 84.99 euro su Amazon.