La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo le cuffie Xiaomi Redmi Buds 3 Lite ad un prezzo molto interessante. Le cuffie in questione sono state presentate lo scorso ottobre 2021.

Queste si possono definire la versione “economica” del modello lanciato un mese prima. Scopriamo insieme le caratteristiche ed il prezzo proposto da Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite in offerta su Amazon

Le cuffie in questione possono contare su un driver da 6 millimetri che promette una buona qualità audio, mentre per quanto riguarda la connettività è supportato lo standard Bluetooth 5.2. In questo modo è garantita una ottima copertura del segnale, anche lontano dalla sorgente, e un’autonomia migliore rispetto agli standard precedenti.

La batteria integrata nei due auricolari permette di raggiungere cinque ore di ascolto continuativo e grazie alla batteria presente nella classica custodia è possibile utilizzare le Redmi Buds 3 Lite per diciotto ore, un risultato niente male per un prodotto di questo livello. La ricarica della custodia avviene tramite un connettore USB Type-C, altro valore aggiunto che Redmi ha voluto dare al suo prodotto.

Manca la cancellazione intelligente del rumore della versione Pro, ma è comunque presente la cancellazione elettronica del rumore in chiamata. È presente anche la certificazione IP54, che garantisce la resistenza a schizzi d’acqua, pioggia e polvere. Su Amazon sono attualmente disponibili a soli 16.99 euro invece di 29.99 euro con uno sconto del 43%.