L’operatore telefonico TIM ha da poco deciso di stupire con una nuova offerta favolosa. Si tratta in particolare dell’offerta denominata TIM Power Pro. Ad un prezzo inferiore ai 10 euro, questa offerta include davvero tante cose, tra cui anche tanti giga per navigare. L’offerta in questione, però, è attivabile soltanto presso alcuni punti vendita aderenti dell’operatore telefonico.

TIM, arriva la nuova offerta low cost TIM Power Pro con tanti giga per navigare

TIM Power Pro è una delle nuove offerte mobile proposta in questi giorni dal noto operatore telefonico italiano. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta mobile molto interessante e super conveniente. Il prezzo per il rinnovo mensile è infatti di appena 8,99 euro.

Nonostante questo, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione molte cose. In primis, sono inclusi ben 50 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 4G e con una velocità massima pari a 150 mbps in download. Nell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

L’operatore attiverà inoltre senza costi aggiuntivi anche l’opzione +SMS Illimitati Free. In questo modo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche SMS senza limiti e potranno inviarli a tutti i numeri. Come già detto in apertura, però, questa offerta è attivabile soltanto in alcuni punti vendita aderenti. Potranno inoltre attivarla soltanto gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori WindTre e Very Mobile. Ricordiamo inoltre che nell’offerta sono anche inclusi alcuni servizi di reperibilità, tra cui Chiama Ora e Lo Sai.