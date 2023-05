Truffe, il conto corrente è SVUOTATO con questo metodo

Il conto corrente potrebbe venirvi svuotato completamente con un metodo decisamente pericoloso, infatti in poche semplici mosse, i malviventi potrebbero avere libero accesso al vostro denaro, con la consapevolezza che siete stati voi stessi a consegnare loro le chiavi di accesso.

Avete capito bene, il phishing è proprio questo, non si tratta di un bug o della capacità del malvivente di scovare una strada per rubare i dati sensibili, ma proprio l’inesperienza dell’utente finale, che ovviamente senza volerlo consegna tutto il necessario per accedere al conto corrente, e conseguentemente svuotarlo di ogni minima parte.

Truffe, con il phishing non si scherza

La maggior parte delle truffe di questo tipo colpisce le banche, ma sicuramente vi sarà capitato di ricevere messaggi di posta elettronica da ipotetici corrieri che devono sbloccare una spedizione, oppure anche da PostePay e similari. Sono tutti raggiri in egual misura, il cui unico obiettivo è quello di carpire le informazioni sensibili.

L’accesso, come dicevamo, viene fornito direttamente dal consumatore, poiché questi ricevere un messaggio di posta elettronica con un link, premendolo verrà collegato ad un sito esterno che a prima vista sembra identico all’originale, ma che in realtà è gestito dal malvivente, il quale ha libero accesso a tutte le informazioni digitate (ed inviate) dall’utente finale.

Il meccanismo è chiaro e rodato, negli anni sono stati pubblicati tantissimi articoli a riguardo, prestate sempre la massima attenzione.