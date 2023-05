WhatsApp sta affrontando un periodo di profondi cambiamenti. Infatti, ci sono diverse novità arrivate in un periodo di tempo decisamente breve: la possibilità di modificare messaggi, lucchetto alle chat, multi dispositivo vero e le community.

Nella beta dell’app si è già intravista una nuova versione di WhatsApp che permetterà agli utenti di utilizzare l’app in una maniera del tutto differente, più simile a come viene utilizzato Telegram.

WhatsApp come Telegram: la novità degli username

La novità in questione è l’introduzione ormai imminente degli “username“, ossia i nomi utente che consentiranno alle persone di poter chattare con qualcuno senza numero di telefono.

La novità è stata scoperta dal famosissimo blog WABetaInfo, sempre vicino alle vicende che succedono a WhatsApp, all’interno dell’app beta per Android 2.23.11.15, rilasciata da pochissimo da Meta.

Nella versione beta dell’app, compare all’interno delle impostazioni del profilo la casella tipica per scegliere il nome e una nuova casella per un username unico. Quest’ultima è identificata dalla classica icona della chiocciola (@).

Se ho intenzione di aggiungere, ad esempio, Mario Rossi, basterà cercare il suo username (es. @SuperMario) e potremo aggiungerlo senza numero di telefono.

L’utilità degli username

Gli username saranno uno strumento utile per condividere il proprio contatto senza mostrare il proprio numero di telefono. In questo modo, il vantaggio principale è quello riguardante la privacy e la sicurezza, dato che così è possibile dribblare abilmente chi fa spam di vario genere.

Un’azienda col profilo business, ad esempio, può scegliere di condividere il proprio username per essere sicuri che i clienti potenziali comunichino con l’azienda e non con un truffatore. Pertanto, Meta sta pensando addirittura di mettere in vendita gli username business.

Quando arrivano gli username su WhatsApp

Allo stato attuale, gli username sono disponibili solo nell’ultima app beta per Android di WhatsApp e dunque per pochi utenti. Non è ancora chiaro quando Meta li renderà disponibili a tutti e potrebbe anche non farlo.

Tuttavia, Meta dovrebbe introdurre questa nuova funzione, in quanto cambierebbe assolutamente in maniera positiva l’uso dell’applicazione.