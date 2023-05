È finalmente arrivata una funzione chiamata a gran voce da tantissimi utenti che utilizzano WhatsApp, ossia quella di modificare i messaggi una volta inviati.

La nuova feature permette di correggere refusi o errori e sarà disponibile gradualmente su Android, iOS e via web app.

La possibilità di modificare i messaggi è un qualcosa che avevamo già visto con altre app di messaggistica, come Telegram, Signal e iMessage.

Scopriamo di seguito come modificare i messaggi su WhatsApp.

WhatsApp, modificare i messaggi quando hai sbagliato? Ora si può

Sarà capitato sicuramente a tutti di dover riformulare un messaggio scritto male su WhatsApp, per via della fretta o della correzione automatica.

Con la nuova feature per modificare i messaggi, questi errori scompariranno. Basterà tener premuto sul messaggio per qualche secondo, selezionare “Modifica” e fare una edit al volo entro 15 minuti dall’invio.

In questo modo, il mittente potrà far sparire l’errore del messaggio originale. Ovviamente, il destinatario sarà informato di tutto ciò tramite la dicitura “Modificato” che comparirà nella parte bassa del riquadro del messaggio.

Non sarà presente una cronologia delle modifiche, come accade per Facebook e sarà garantita la crittografia end-to-end.