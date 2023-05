whatsapp-rivoluziona-i-profili-degli-utenti-arrivano-i-nomi-utente-personalizzati

WhatsApp, la popolare app di messaggistica, starebbe pensando di implementare un sistema di username come parte dei suoi continui tentativi di migliorare i profili degli utenti. L’attuale versione beta di WhatsApp per Android contiene una nuova area in cui gli utenti possono scegliere un nome utente personalizzato, secondo quanto riportato da WABetaInfo, una fonte credibile di notizie relative a WhatsApp.

L’aggiunta dei nomi utente avvicina WhatsApp alla sua app sorella, Instagram, entrambe di proprietà di Meta. L’effettiva implementazione e il funzionamento di questa funzione, tuttavia, non sono ancora stati completamente svelati. Se i nomi utente diventeranno una caratteristica comune di WhatsApp, non sarà più necessario rivelare il proprio numero di telefono o il codice QR per iniziare le chat. Potranno invece limitarsi a fornire il proprio nome utente univoco. Vale la pena di notare che WhatsApp garantisce agli utenti che hanno iniziato le discussioni utilizzando i nomi utente di continuare a beneficiare della crittografia end-to-end.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Questa notizia arriva sulla scia della recente introduzione di un’altra funzione di WhatsApp molto attesa: la possibilità di modificare i messaggi trasmessi. Gli utenti di WhatsApp hanno ora a disposizione una finestra di 15 minuti dopo l’invio di un messaggio per modificarlo. Per indicare che sono state apportate modifiche, accanto al timestamp verrà visualizzata l’etichetta “modificato”. Inoltre, a maggio è stata aggiunta la funzione “Blocco chat”, che consente agli utenti di proteggere le discussioni individuali o di gruppo con un PIN o un’identificazione biometrica. Questa funzione disabilita anche la visualizzazione degli avvisi dei messaggi sulla schermata di blocco dello smartphone.

Non esiste ancora una tempistica ufficiale per l’implementazione dei nomi utente su WhatsApp e non si sa quando o se questa funzione verrà introdotta. Ai beta tester viene spesso data la possibilità di provare nuove funzionalità prima che vengano rese accessibili al grande pubblico.

WhatsApp continua a innovare e ad aggiungere nuove funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. La futura aggiunta dei nomi utente alla rete aggiunge un ulteriore grado di facilità e privacy, dando agli utenti un maggiore controllo sulle loro interazioni online. Poiché WhatsApp mira a rimanere all’avanguardia tra le app di messaggistica, sarà affascinante osservare come la sua vasta base di utenti reagirà a queste nuove funzionalità.