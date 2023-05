WhatsApp, cambiano per sempre i MESSAGGI con il nuovo aggiornamento

Il tempo ha insegnato agli utenti di WhatsApp ad aspettare senza affittasi in giudizi radicali. Dopo che la concorrenza è stata in grado di proporre delle funzioni certamente più innovative di quelle viste all’interno dell’applicazione colorata di verde, sembrerebbe essere arrivato un periodo di grande rivalsa per la piattaforma leader del mercato della messaggistica. Gli aggiornamenti che stanno riguardando WhatsApp sono di altissimo livello e non sono più utili solo per aggiustare i piccoli bug presenti all’interno della piattaforma.

Tutti avranno sentito durante gli ultimi giorni della nuova possibilità di cui potranno beneficiare tutti gli utenti. WhatsApp infatti ha introdotto la modifica dei messaggi già inviati, ovviamente tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali affinché il tutto funzioni correttamente.

WhatsApp sta battendo la concorrenza con i nuovi aggiornamenti, nessuno si aspettava la grande novità dei messaggi

Cosa serve per far funzionare questa nuova feature su cui WhatsApp si basa per battere la concorrenza? Semplicemente rispettare i tempi.

Gli utenti che vorranno modificare un messaggio già inviato, magari per risolvere un errore di battitura o per chiarire un concetto ancora meglio, dovranno semplicemente restare nel tempo limite dei 15 minuti. Dopo un quarto d’ora quindi non sarà più possibile modificare quel messaggio.

WhatsApp ricorda anche un altro aspetto molto importante, in relazione ad uno degli aggiornamenti rilasciati poco tempo fa. Visto che adesso è possibile utilizzare il proprio account su più dispositivi in contemporanea, gli utenti devono ricordare di poter modificare il messaggio inviato solo dal dispositivo da cui è avvenuto l’invio effettivo.