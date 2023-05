Gli upgrade di WhatsApp in quest’ultimo periodo sono costanti nel tempo ed hanno proposto per gli utenti una serie di nuove funzioni legate alla piattaforma di messaggistica. Una sorpresa dell’ultimo minuto ha però attirato l’attenzione di pubblico ed addetti ai lavori, come mai prima. Attraverso un annuncio via Facebook, Mark Zuckerberg ha ufficializzato per la piattaforma di casa Meta la possibilità di utilizzare dispositivi multipli.

WhatsApp, la possibilità di collegare sino a quattro dispositivi

Per la prima volta nella storia, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di collegare il proprio profilo su diversi smartphone contemporaneamente. In base a questa novità, òa sincronizzazione della chat sarà possibile sino ad un massimo di quattro dispositivi mobili.

Per sincronizzare le conversazioni e per aprire WhatsApp su altri dispositivi, sarà necessario collegarsi al menù Impostazioni della chat e far riferimento all’opzione Collega un altro dispositivo. A quel punto, gli utenti potranno completare la sincronizzazione con un codice QR.

Una volta completata la sincronizzazione le conversazioni saranno disponibili ed aggiornate sui diversi device, con la possibilità di ricevere notifiche sui dispositivi collegati. Dei quattro smartphone collegati, gli utenti dovranno scegliere uno principali e sino ad un massimo di tre secondari. Per tenere viva la sincronizzazione sugli smartphone secondari, sarà necessario un aggiornamento delle chat ogni 14 giorni.

Questa svolta rappresenta una grande rivoluzione nel mondo della piattaforma di messaggistica. Ricordiamo, infatti, che sino a qualche giorno fa, i profili WhatsApp potevano essere sì sincronizzati sulle piattaforme desktop ma non su altri smartphone Android o su altri iPhone di nuova generazione.