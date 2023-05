L’operatore telefonico Iliad sta continuando a sorprendere tutti, compresa la concorrenza più agguerrita. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile che lascia davvero senza parole. Stiamo parlando dell’offerta denominata Iliad Flash 200.

Iliad folle, arriva ufficialmente la nuova offerta Iliad Flash 200

L’operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibile la nuova offerta mobile denominata Iliad Flash 200. Come da tradizione dell’operatore, questa offerta stupisce per la sua proposta. Nello specifico, l’offerta include fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Questi giga sono inoltre utilizzabili anche per navigare con connettività 5G.

Oltre a questo, l’offerta mobile include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Con l’offerta, sono anche inclusi minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali, tra cui Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Il costo per il rinnovo mensile è di appena 9,99 euro. Un prezzo decisamente interessante per quello che ha da offrire questa offerta. Ricordiamo che Iliad Flash 200 è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore ma non solo. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, potranno attivare questa offerta anche tutti i già clienti Iliad che possiedono un’offerta dall’importo uguale o minore di 9,99 euro al mese.