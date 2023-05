Automobili Lamborghini ha presentato la Urus Performante Special Edition dedicata a Essenza SCV12. Il Super SUV di Sant’Agata Bolognese è una vettura esclusiva in quanto riservata ai clienti-piloti della hypercar da pista.

Urus Performante Special Edition verrà prodotta in 40 esemplari e ogni modello potrà contare sulle personalizzazioni del dipartimento Lamborghini Ad Personam. I fortunati clienti potranno rendere unica la propria vettura unendo stile, design e soprattutto performance.

Infatti, non mancheranno tantissimi elementi in fibra di carbonio a vista con finitura lucida o opaca. Oltre al cofano motore e al tetto, saranno realizzati in fibra di carbonio anche i copribrancardi, gli specchietti e la cornice in carbonio che ospita il logo Lamborghini tra i gruppi ottici posteriori.

Solo quaranta fortunati potranno acquistare la Urus Performante Special Edition in una versione esclusiva dedicata alla Essenza SCV12, la hypercar da pista

Trattandosi di una vettura pensata per la pista, così come la Essenza SCV12, i designer del Lamborghini Centro Stile hanno creato una livrea Ad Personam dedicata. Gli abbinamenti cromatici verranno realizzati su richiesta dei vari clienti. In generale, lo schema sarà bicolore, con la parte della vettura nera e linee a contrasto oltre a elementi in carbonio che risaltano sulla carrozzeria. Uno degli elementi che caratterizzerà tutti i 40 modelli saranno i cerchi da 23” High Gloss Black e pinze nere, anche se sarà possibile colorare cerchi e pinze a piacimento.

L’abitacolo è rivestito in Alcantara Nero Cosmus con dettagli in pelle. Immancabile la presenza del carbonio con elementi in alluminio rifiniti in nero anodizzato e Dark Package. Tra gli elementi che faranno impazzire i clienti, ci sono certamente i battitacco decorati con logo e silhouette “Essenza SCV12”. Inoltre, i tecnici di Sant’Agata Bolognese installeranno su ogni modello due targhette celebrative in carbonio di cui una sarà dedicata al logo Lamborghini 60° Anniversario e l’altra riporterà il numero della vettura o, a scelta il nome del cliente.

Parlando delle prestazioni, il Super SUV è spinto da un motore V8 biturbo da 666 CV in grado di sprigionare 850 Nm di coppia massima. Il propulsore è in grado di garantire una accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiungere la velocità massima di 306 km/h.

Come confermato da Mitja Borkert, Lamborghini Head of Design: “La Urus Performante Special Edition è la più espressiva e dettagliata livrea che abbiamo mai creato con una connessione esclusiva e design personalizzato per ciascuno dei 40 clienti Essenza SCV12. La parte inferiore della livrea è dipinta di nero per rendere ancora più sportive le proporzioni della Urus e il colore della carrozzeria, abbinato a quello della Essenza, è arricchito da una sottile linea colorata che collega graficamente l’anteriore con il posteriore attraversando i fianchi. Il risultato è un’appassionante quanto unica e coloratissima serie limitata di Urus”.