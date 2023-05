sponsor

Distruggere un fenomeno come WindTRE sarà davvero complicato soprattutto questa volta che è arrivata una promo spettacolare. Nel mondo della telefonia mobile risulta oggi davvero difficile trovare qualcosa del genere, soprattutto quando si cercano minuti, messaggi e giga per la connessione internet.

Avevano fatto scalpore già diverso tempo fa le nuove promozioni che il provider aveva ufficializzato. Si parla della gamma GO, la quale con diverse varianti ha stimolato il rientro di svariati utenti. Sarebbe questa la volta buona per approfittarne, visto che WindTRE avrebbe scelto di avanzare una proposta a diversi dei suoi vecchi clienti. In basso ci sono tutte le informazioni a riguardo della nuova soluzione da 150 giga.

WindTRE: è arrivata la promo migliore, ci sono 150 giga con la GO 150 TOP+ completa di tutto a soli 5,99€ al mese

WindTRE con la sua nuova GO 150 TOP+ ha riscritto la storia momentanea della telefonia mobile, visto che c’è davvero tutto al suo interno. Basteranno solo 5,99€ al mese per tutti coloro che la sottoscriveranno al fine di avere a disposizione 150 giga per navigare in 4G+. Ovviamente non finisce qui visto che il provider mette a disposizione anche chiamate e messaggi: per quanto riguarda i minuti, saranno senza limiti, mentre per gli SMS, gli utenti potranno averne 200. La cosa certa è che la scheda SIM potrà essere ricevuta gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo.

La battaglia dunque è cominciata e per grandi tratti WindTRE sembrerebbe avere in mano il pallino del gioco. Ora bisognerà capire quali saranno le prossime mosse della concorrenza, la quale certamente non resterà inerme a guardare.