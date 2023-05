TIM è pronta per rilanciare la sfida alle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, con la presentazione di una nuova promozione da far perdere letteralmente la testa. La soluzione corrente è assolutamente ricca di contenuti al giusto prezzo, anche se presenta limitazioni importanti in merito all’attivazione da parte del consumatore finale.

Andiamo con ordine, come al solito, trattandosi di una promo operator attack, la suddetta può essere richiesta in via esclusiva da coloro che si ritrovano in specifiche condizioni, più precisamente devono essere in uscita da Ho.Mobile e Lycamobile, e presentare richiesta di cambio operatore telefonico alla propria azienda di riferimento.

TIM, che occasioni in questo periodo per tutti

Una delle promozioni TIM più economiche è sicuramente la TIM Wonder, soluzione che ha un costo fisso di 9,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente si ritroverà costretto ad acquistare nella fase iniziale.

Il bundle a disposizione è ad ogni modo molto vario ed interessante, poiché è singolarmente composto da 50 giga di traffico dati alla velocità massima del 4G+, affiancati da illimitati minuti per telefonare chiunque si desideri. L’unica cosa esclusa sono gli SMS, che in questo caso presentano un costo di 29 centesimi a singolo messaggio inviato.

L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente nei negozi fisici in Italia, rispettando le suddette condizioni, essenziali per richiedere la promo sul proprio numero di telefono (con portabilità sempre obbligatoria).