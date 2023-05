sponsor

In queste ultime ore, l’operatore virtuale NTmobile ha prorogato entrambe le sue offerte con pagamento annuale fino alla fine del mese di maggio 2023.

Stiamo parlando delle offerte denominate Più Plus Plus con minuti e 30 Giga e Metà Annuale con minuti e 50 Giga. Continuano ancora anche le due offerte generazionali Più++50 e 40 Plus con pagamento mensile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NTmobile proroga alcune sue offerte

Con il ritorno di Più Plus Plus, era stata prorogata ufficialmente anche Metà Annuale a 47,88 euro per 12 mesi, anche in questo caso con scadenza al 30 Aprile 2023. Inoltre, con questa stessa scadenza, erano rimaste attivabili anche le offerte generazionali Più++50 a 2,99 euro al mese e 40 Plus a 3,49 euro al mese, disponibili rispettivamente per nuovi clienti Over 50 e Over 40.

Adesso, come indicato nei documenti di trasparenza tariffaria tutte e quattro le offerte risultano invece attivabili fino al 31 Maggio 2023, salvo ulteriori cambiamenti. Nel dettaglio, l’offerta Più Plus Plus prevede ogni mese 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa.

Passando a Metà Annuale, in questo caso sono previsti ogni mese 50 Giga di traffico dati fino in 4G, anche in questo caso accompagnati da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Con questa offerta, il pagamento dei rinnovi avviene, come già specificato, ogni anno con un costo pari a 47,88 euro per 12 mesi, equivalenti a 3,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.