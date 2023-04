Hyundai Ioniq 6 è pronta ad un tour sull’intero territorio italiano, la 100% elettrica dell’azienda orientale, grazie alla Driving Experience e al suo arrivo sul mercato, si sposterà per ben 6 weekend in varie regioni del nostro paese, con l’obiettivo di permettere a più utenti possibili di toccarla con mano.

Il modello rivoluzionario potrà essere scoperto, osservando da vicino i singoli benefici che solo la mobilità elettrica può portare nella vita di tutti noi, approfittando anche della preziosa consulenza di driver professionisti e di tutti gli addetti alla vendita. L’evento si articolerà principalmente nel mese di Maggio (le date in fondo all’articolo), con l’estensione al mese di Giugno in due piazze d’Italia: 10-11 giugno a Roma in Piazza San Silvestro, 17-18 giugno a Torino in Piazza Amendola.

Hyundai Ioniq 6 – dove trovarla e provarla

Hyundai Ioniq 6 è stata premiata come World Car of the Year 2023, caratterizzata da una autonomia sublime, pari a 614km, ed il supporto alla ricarica ultraveloce, riprende il design Streamliner, che si è contraddistinto negli anni ’30, inserendo linee futuristiche per il giusto mix di innovazione e fedeltà al passato. La curva unica che disegna il profilo aerodinamico ha permesso di creare il più basso coefficiente di resistenza aerodinamica di sempre (per i modelli Hyundai).

Gli utenti che sceglieranno di acquistare Hyundai Ioniq 6 potranno decidere tra due varianti differenti: 53 o 77,4kWh, con trazione posteriore o integrale, grazie al posizionamento di due differenti motori elettrici, distribuiti ognuno per asse. La ricarica ultrarapida rappresenta il must del modello, collegandosi ad una colonnina a 350kW, l’autovettura potrà passare dal 10 all’80% in soli 18 minuti, e grazie alla funzione V2L (Vehicle to Load), potrete collegare una bici, un monopattino o altri prodotti, alla Ioniq 6, per ricaricarli con una potenza massima di 3,6kW.

Alle spalle dell’acquisto della vettura troviamo un’assistenza unica, con garanzia estesa fino a 8 ani sulla batteria, nonché la possibilità di accedere alla rete di ricarica pubblica tra le più estese d’Europa, che conta ben 460’000 stazioni suddivise in 30 paesi differenti, tutte con tariffe agevolate per i soli clienti Hyundai.

Per partecipare ai test drive è necessario prenotarsi a questo link sul sito ufficiale, altrimenti non sarà in nessun modo possibile accedere al veicolo. Tutte le date le trovate nell’immagine sovrastante, con gli indirizzi dei singoli concessionari dove sarà possibile completare l’avvicinamento e la prova.