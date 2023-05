sponsor

La Lega ha presentato al Senato un disegno di legge per cancellare in cinque anni il canone Rai.

La bozza fa riferimento ad una proposta che mira ad “una progressiva riduzione del valore della concessione Rai, con un taglio annuo del 20 per cento, fino al suo totale azzeramento”.

Il progetto ha anche ridefinito il concetto di servizio pubblico, citando “essenziale per il mantenimento e l’affermazione dei valori culturali e sociali e per la difesa delle identità locali”.

E’ previsto anche un nuovo canale “interamente dedicato alla trasmissione di programmi e servizi di promozione culturale” sul quale non sarà possibile trasmettere spot pubblicitari. Non solo, il testo prevede che “laddove ancora oggi sussista l’impossibilità di accedere alla rete o l’impossibilità di fruire del servizio da parte degli utenti per cause di forza maggiore, il pagamento della quota associativa non è dovuto”.

Ecco cosa cambierà la nuova legge

Un articolo elenca poi le tipologie di trasmissioni da programmare, comprese quelle “idonee a comunicare al pubblico una rappresentazione più completa e realistica del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale ed economica del Paese, nonché nelle istituzioni e la famiglia, valorizzandone le opportunità, l’impegno ei successi conseguiti nei vari settori, nel rispetto dei principi costituzionali”.

L’interesse pubblico del programma deve essere chiarito ai telespettatori inserendo la frase “programma finanziato dal canone all’inizio, alla fine o durante ogni trasmissione”. L’art. 5 prevede l’estensione del periodo di concessione fino a dodici anni e il mandato dei membri del consiglio di amministrazione fino a cinque anni. I membri dell’AC non potranno ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. C’è anche la volontà di abbattere i costi con un articolo che prevede “che non più del 30% della produzione possa essere esternalizzato”.