Iliad regala un servizio e tanti giga al mese a tutti gli utenti

Una delle migliori offerte degli ultimi anni è disponibile in questi giorni da Iliad, il suo punto di forza riguarda chiaramente la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza, ciò permette al consumatore finale di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo a godere di tantissimi contenuti al mese.

La promozione oggetto del nostro articolo, come avrete potuto immaginare, è da considerarsi disponibile per tutti, l’attivazione è possibile sia nei punti vendita, o meglio le IliadBox che trovate nei centri commerciali, oppure anche direttamente online, con spedizione a domicilio della nuova SIM, e pagamento di soli 9,99 euro per l’attivazione (una tantum da versare solo una volta).

Iliad, l’offerta che tutti devono attivare subito

Molti operatori telefonici tradizionali, come ad esempio Vodafone, presentano un difetto importante, infatti la navigazione in 5G è spesso assente dalle migliori promozioni, richiedendo al consumatore finale un esborso accessorio per il raggiungimento della stessa. Con Iliad questo non accede, con l’offerta di cui vi parliamo nell’articolo, tutti potranno avere liberamente accesso alla navigazione alla massima velocità attualmente disponibile.

Spendere poco è molto semplice, oggi infatti si potranno investire solamente 9,99 euro al mese, con pagamento tramite credito residuo, per mettere le mani sulla cosiddetta Giga 150. Al suo interno si possono trovare contenuti di ottima qualità, come ad esempio 150 giga di traffico dati, ed anche tutto illimitato, come minuti e SMS, che potranno essere tranquillamente utilizzati verso tutti.