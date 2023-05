Eurospin, offerte al 50% con sconti SEGRETI per distruggere Unieuro

sponsor

Ci sono tante nuove offerte all’interno dell’ultimo volantino di Eurospin, quello che ormai da qualche giorno sta monopolizzando il mondo delle vendite sul territorio fisico. Oltre a tutti i beni di prima necessità che potete scorgere soprattutto nella categoria alimentari, ci sono anche le offerte del mondo dell’elettronica, tra cui alcune sono disponibili solo online.

Eurospin dimostra che può offrire molto di più rispetto agli alimentari, c’è anche la tecnologia nel nuovo volantino

Tra le migliori offerte in assoluto che oggi Eurospin presenta all’interno del suo volantino, c’è quella di un computer portatile. L’azienda infatti vede una proposta eccezionale fare capolino sul suo ultimo catalogo, ovvero quella di Medion. Il computer, provvisto di processore i5 e 8GB di memoria RAM, è in sconto al prezzo di soli 489,99€.

Ci sono poi tantissime altre offerte, le quali possono essere portate a casa direttamente con la stessa modalità. Stiamo parlando di quella di prenotare l’acquisto e andarlo a ritirare in un punto vendita. Potrete ovviamente anche riceverlo a casa vostra. Questo è il volantino per intero: