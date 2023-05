Auto super SICURA con la dash cam quasi gratis, SCONTO su Amazon

sponsor

Una dash cam in offerta su Amazon per rendere il vostro veicolo sempre più sicuro. Caratteristiche ottime, grande qualità ma soprattutto un prezzo molto più basso del solito: questo è il dispositivo oggi in promo.

La sicurezza prima di tutto: con la dash cam a basso prezzo viaggiate tranquilli in auto

Avere in auto un dispositivo del genere può risultare molto spesso salvavita, soprattutto quando si fa un incidente. Sarà possibile, grazie alle immagini registrate da questa telecamera on the road ricostruire ogni tratto saliente, identificando anche di chi sarà la colpa.

Inoltre anche coloro che hanno paura di lasciare la propria auto in un posto per qualche ora, potranno tirare un sospiro di sollievo. Qualora qualcuno dovesse infatti urtare contro l’auto che monta a bordo la dash cam, questa comincerà a registrare riuscendo quindi ad individuare il colpevole. La risoluzione sarà in full HD, con un angolo di visuale che si spinge addirittura a 170°. Presente sulla telecamera anche uno schermo LCD da 3″, per offrire immagini e video estremamente nitidi. La batteria interna della fotocamera, la quale è alimentata costantemente dalla presa 12V dell’auto, può entrare in funzione da sola per un tempo massimo che va dai 3 ai 5 minuti.

Oggi l’offerta è estremamente interessante visto che Amazon propone il 37% di sconto ma anche un coupon di 9€. Il prezzo finale scenderà quindi a soli 29€ per chi sceglierà di acquistarla aggiungendola al carrello.