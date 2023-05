Telecamera 2K con visione notturna a metà prezzo, Amazon è FOLLE

Una telecamera in grado di mostrare immagini addirittura in risoluzione 2K è disponibile oggi su Amazon, ecco il prezzo

sponsor

Sorvegliare il proprio ambiente domestico è fondamentale, soprattutto se si è perennemente afflitti dall’ansia. Quando si abbandona la propria casa, sarebbe davvero utile avere degli occhi su di essa controllando il tutto dal proprio smartphone, soluzione possibile grazie ad una telecamera. In vendita su Amazon, questo dispositivo consente diverse opzioni ma soprattutto una discreta convenienza visto il suo prezzo. L’occasione è pertanto molto ghiotta, per cui non bisogna assolutamente lasciarsela scappare.

La nuova telecamera su Amazon con una risoluzione pazzesca, costa solo 39,99 euro grazie allo sconto del 43%

Trovare una telecamera con determinate caratteristiche risulta davvero difficile se non impossibile. A renderla disponibile oggi è Amazon provvedendo anche a proporre un prezzo fuori dalla norma.

La telecamera in questione è in grado di avere una visuale ampia fino a 131° e una risoluzione in 2K super HD. Sarà possibile avere un audio bidirezionale in grado di ascoltare i rumori e anche di comunicare. Se volete monitorare una zona specifica, potrete impostarla dall’applicazione, ricevendo degli avvisi ogni qualvolta verrà rilevata una presenza al suo interno. Il prezzo è stratosferico: il 43% di sconto consente agli utenti di acquistarla a 39,99 €. Aggiungila ora al carrello.