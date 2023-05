Samsung Monitor da 32 pollici a prezzo BOMBA su Amazon oggi

Oggi è arrivata una grande offerta, la quale riguarda Amazon. Il Samsung Monitor M5 è in offerta.

Monitor Samsung M5 da 32 pollici ad un prezzo straordinario, l’offerta è disponibile per oggi su Amazon

Basta molto poco per essere felici, chiaramente in questo caso in maniera relativa. Spendere la cifra che trovate disponibile oggi su Amazon per acquistare questo monitor risulta comunque un sacrificio, ma bisognerebbe tenere conto di quello che è il prezzo originale di tale dispositivo.

Oggi parliamo infatti di un monitor di Samsung, più precisamente del celebre M5. Questa soluzione risulta eccezionale sotto tutti i punti di vista, partendo dal design. Lo schermo mostra infatti un’eleganza fuori dal comune soprattutto per quanto è sottile. Inoltre su tre lati non presenta bordi, concedendo all’utente quel sapore di modernità. Sono presenti più modalità come ad esempio la Eye-Saver e la Flicker-Free. Per quanto riguarda la risoluzione, bisogna tenere conto che questo monitor è in grado di supportare il Full HD a 1920 x 1080p. Ovviamente c’è il pieno supporto a tutte le principali applicazioni che trovate anche su una smart TV, essendo questo monitor anche una televisione.

Il prezzo di oggi è straordinario, visto che la versione da 32″ viene offerta a 249,90€. Amazon la rende disponibile con due anni di garanzia e con la possibilità di aggiungerne un terzo. Per acquistarlo adesso, dovete solo aggiungerlo al carrello.