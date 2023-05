sponsor

La digitalizzazione che sta investendo la nostra epoca è un processo inarrestabile che sta portando all’eliminazione fisiologica del cartaceo in favore delle soluzioni digitali strettamente legate alla nostra persone fisica, con ovvi benefici sia per ciò che concerne il risparmio di risorse, carta e plastica su tutte, ma anche per la comodità legata al tirare fuori lo smartphone e avere tutto a disposizione.

Ovviamente i documenti personali sono i principali indiziati a essere coinvolti da questa dinamica, come appunto la patente, spesso dimenticata a casa, errore che in caso di controllo può costare anche una sanzione salata da pagare e che magari sarebbe molto evitabile se sincronizzata col proprio smartphone.

Ebbene molto presto tutto ciò sarà realtà, in Italia tutto ciò sarà merito dell’App IO, all’interno della quale potremo salvare le versioni digitali di: patente, tessera sanitaria ed elettorale.

IO come hub digitale per le carte

A breve non correremo più il fastidiosissimo rischio di ritrovarci senza documenti addosso e non sapere come risolvere in caso di controlli da parte delle autorità, sarà infatti possibile sincronizzare la documentazione che in caso di controlli potrà essere esibita tramite lo smartphone.

Stando a quanto riportato, potremo scaricare la versione digitale della documentazione tramite le credenziali SPID o CIE e quest’ultima sarà dotata di un QRcode apposito per essere scansionato in caso di controllo per verificarne l’autenticità, in tal modo il rischio di contraffazione scenderà non poco, come se non bastasse tramite questa nuova feature, potremo accedere alle info legate alla nostra patente come i punti rimasti senza dover necessariamente passare dall’app della motorizzazione.