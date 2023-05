Peugeot 2008, ecco quando sarà annunciato il restyling

A quanto pare sembra pressoché imminente il debutto ufficiale della nuova versione restyling della Peugeot 2008. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda automobilistica ha pubblicato in rete un video teaser con cui ha annunciato la data del debutto ufficiale che si terrà fra pochissimo, ovvero il prossimo 4 maggio 2023. Vediamo qui di seguito quanto è emerso in queste ore.

Peugeot 2008, il restyling della prossima vettura Peugeot debutterà ufficialmente il 4 maggio

Fra ormai pochissimi giorni la nota azienda automobilistica francese Peugeot toglierà ufficialmente i veli sulla sua prossima vettura. Come già accennato in apertura, si tratta della versione restyling della Peugeot 2008. Dal teaser pubblicato dall’azienda, sembra che sarà annunciata anche una versione full electric. Il debutto ufficiale è invece previsto per il prossimo 3 maggio 2023, ovvero fra nemmeno tre giorni.

Secondo quanto è emerso fino ad ora, comunque, sembra che almeno dal punto di vista estetico non ci saranno grandi novità. In queste ultime settimane sono infatti emerse numerose foto spia che ritraggono proprio il restyling della Peugeot 2008. Da queste foto, è possibile notare un design leggermente rivisto dei fari frontali, del paraurti e dei gruppi ottici posteriori.

Poco si sa invece sugli interni, anche se immaginiamo che saranno introdotte alcune piccole migliorie. Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, dovrebbe essere disponibile una versione con tecnologia Mild Hybrid. Nello specifico, dovrebbe esserci un motore benzina da 3 cilindri 1.2 PureTech da 136 CV con 230 Nm di coppia ed un motore elettrico da 28 CV con 55 nm di coppia. Insomma, non ci resta che attendere l’ormai imminente debutto ufficiale del restyling di Peugeot 2008 per saperne di più.