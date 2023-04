iPhone 14 in SUPER SCONTO, costa 200€ in meno su Amazon

Da quando gli utenti hanno cominciato a desiderare di portare a casa il nuovo iPhone 14 di Apple, si è trattato di uno dei dispositivi più monitorati sulla piattaforma di Amazon. Non ci sono dubbi sul fatto che al giorno d’oggi sia uno degli smartphone più acclamati dalla critica, nonché uno di quelli più interessanti dal punto di vista estetico.

Ma quali sono le caratteristiche principali di questo dispositivo che sta mandando tutti in estasi?

iPhone 14 in sconto su Amazon, il prezzo scende del 17% e porta il dispositivo a costare solo 849€

Si parte da un display da 6,1″ di ampiezza con tecnologia Super Retina XDR. Punto forte dello smartphone di casa Apple è senza ombra di dubbio anche la batteria, la quale dura tutta la giornata ed è in grado di offrire fino a 20 ore di riproduzione video.

Tornando allo schermo, è rivestito contro qualsiasi agente come l’acqua e la polvere ma anche contro qualsiasi tipo di evenienza: il Ceramic Shield garantisce infatti grande robustezza. All’interno è tutto perfetto grazie alla presenza del chip A15 Bionic, il quale garantisce prestazioni di primo livello. Il sistema di fotocamere è stato nettamente migliorato rispetto agli scorsi anni con due sensori in grado di scattare foto piene di dettagli. iPhone 14 arriva su Amazon con un grande sconto, il quale vede il prezzo scendere da 1029 a soli 849€. Per averlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello, in modo da poter beneficiare subito dello sconto del 17%. Avrete chiaramente due anni di garanzia disponibili dall’acquisto o 30 giorni di reso se ci ripenserete.