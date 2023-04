Con il lancio del nuovo finanziamento Younited Pay, con rateizzazione in 12 o 24 mesi invece dei precedenti 30 mesi, adesso per l’acquisto in un’unica soluzione con Iliad anche iPhone 14 e 14 Plus prevedono uno sconto di 100 euro, come succedeva già soltanto con i modelli Pro.

Iliad, tramite la sezione “Smartphone” del suo sito web, consente ai suoi clienti di rete mobile di acquistare esclusivamente degli smartphone Apple, sia a rate mensili che in un’unica soluzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad sconta di 100 euro iPhone 14 e iPhone 14 Plus

A partire dal 18 Aprile 2023, per l’acquisto degli smartphone con Iliad è stata lanciata invece una nuova modalità di pagamento dilazionato, in collaborazione con la fintech europea Younited. Inoltre, con il lancio di questo nuovo finanziamento con rate da 12 o 24 mesi, adesso lo sconto di 100 euro in un’unica soluzione è disponibile come detto anche per iPhone 14 e 14 Plus, in precedenza scontati invece di 50 euro.

Come accade con iPhone 14 Pro e Pro Max, oltre che con tutti gli altri smartphone scontati di 50 euro, ancora disponibili, anche in questo caso sugli iPhone 14 e 14 Plus è presente un banner dedicato che indica il nuovo sconto di 100 euro. Rispetto a prima, adesso gli sconti da 50 e 100 euro si riferiscono esclusivamente al pagamento in un’unica soluzione, mentre per la rateizzazione sono previsti prezzi complessivi differenti, generalmente più bassi anche rispetto al prezzo scontato con pagamento cash.

Inoltre, il prezzo in un’unica soluzione è aumentato di 10 euro con tutti gli iPhone disponibili, dunque rispetto a prima, sostanzialmente gli iPhone 14 e 14 Plus vengono venduti con un sconto aggiuntivo di 40 euro. Per quanto riguarda invece iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ancora disponibili con sconto di 100 euro come in precedenza sempre nelle varianti con 128GB, 256GB e 512GB di memoria interna. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.