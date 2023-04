Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da Expert vuole essere uno dei migliori tra quelli disponibili sul territorio, proprio per questo motivo al suo interno possiamo trovare incredibili offerte da non perdere, con la possibilità di approfittare di prodotti di altissima qualità generale.

Il risparmio a disposizione di tutti gli utenti in Italia è davvero invitante, infatti i consumatori possono accedere ai prodotti decidendo di recarsi personalmente in negozio, oppure affidandosi all’e-commerce della stessa azienda, che prevede comunque la consegna a domicilio, anche se a pagamento.

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto solo per voi, allora dovete correre ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Expert, al 90% questi nuovi prezzi bassi

Il risparmio è di casa da Expert con un volantino veramente unico nel proprio genere, osservando da vicino la campagna promozionale si possono trovare tantissime occasioni da non perdere, anche legate agli smartphone di fascia alta e di ultima generazione. Tra i modelli che maggiormente hanno catturato la nostra attenzione non possiamo che annoverare il bellissimo Samsung Galaxy S22, smartphone della precedente generazione, che oggi può finalmente essere acquistato ad un prezzo più basso, rispettivamente 599 euro.

Non manca, sempre all’interno del volantino Expert, anche la perfetta occasione per accedere ad uno sconto pressoché unico, applicato direttamente sul bellissimo Apple iPhone 14, che oggi viene proposto al pubblico a soli 999 euro, risultando sin da subito uno dei best buy della campagna, in quanto comunque parliamo della variante da 256GB di memoria interna. Questo e molto altro ancora vi attende solo da Expert.