Unieuro ha recentemente presentato al pubblico una nuovissima campagna promozionale, all’interno della quale gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un rimborso molto speciale, del valore effettivo di 300 euro, da ricevere in un secondo momento.

Non stiamo scherzando, la promozione corrente di Unieuro è pronta per riservare non poche sorprese, con accessibilità garantita praticamente ovunque in Italia, ed anche possibile fruirne direttamente tramite l’e-commerce aziendale, il quale promette come sempre la spedizione gratuita a domicilio.

Unieuro, occasioni da non perdere con questo volantino

Il volantino di casa Unieuro parte con una promozione molto interessante, gli utenti che rottameranno un notebook, acquistandone uno del valore superiore ai 299 euro, potranno ricevere un rimborso del valore massimo di 299 euro. Da notare che si tratta a tutti gli effetti di un rimborso postumo all’acquisto, e che la cifra indicata è da considerarsi massima, questo non esclude che possa essere inferiore.

Gli utenti interessati invece ad altri prodotti, potranno acquistare ad esempio gli smartphone, tra i migliori spiccano l’accoppiata da battere: Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 799 euro, per salire poi verso il bellissimo Samsung Galaxy S23, che oggi può costare solamente 879 euro. Gli smartphone in promozione sono ad ogni modo davvero tantissimi e molto vari tra di loro, per questo motivo non possiamo racchiudere il tutto entro poche righe, non ci resta che rimandare la conoscenza della campagna alla visione delle pagine che trovate inserite nel nostro articolo.