Le multe sono delle sanzioni che vengono applicate dopo una violazione del Codice della Strada. Si tratta probabilmente di una delle sanzioni più odiate in assoluto da chi chiunque si trovi a dover guidare un veicolo.

La multa consiste solitamente nel pagamento di una somma che varia in base alla gravità dell’infrazione commessa. Sono quindi degli strumenti atti a punire chi commette degli illeciti e sono molto utili nel cercare di educare gli automobilisti a una guida più sicura.

Alcune tipologie di multe, chiamate sanzioni accessorie prevedono anche una decurtazione dei punti della patente, che nel caso si tratti di neopatentati i punti tolti vengono raddoppiati. Nei casi più estremi, per esempio con la guida in stato di ebbrezza, la patente può essere addirittura sospesa o ritirata.

Multe: si può evitare di pagare?

In Italia le multe possono essere molto salate, si passa da un range di 87-344 euro per gli illeciti minori fino alla cifra shock di 100.000 euro per sanzionare le gare clandestine.

Ma è possibile evitare di pagare queste multe? La risposta, fortunatamente è sì.

Nel nostro paese esiste la possibilità di non pagare la multa e di presentare un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Le due strade sono diverse ma portano sostanzialmente al medesimo risultato. Il ricorso al Prefetto è gratuito, dev’essere presentato entro 60 giorni dall’arrivo della multa e se non viene accolto si è costretti a pagare il doppio della somma iniziale. Il ricorso al Giudice di Pace ha un costo di circa 43 euro di bolli, dev’essere presentato entro 30 giorni e se non viene accolto si è costretti a pagare l’importo iniziale dell’illecito.