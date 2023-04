Gli smartphone sono in forte sconto da MediaWorld, grazie ad un volantino inedito ed esclusivo, gli utenti si scontrano con una campagna promozionale veramente ricchissima di opportunità di acquisto, e con la possibilità di godere di un risparmio quasi mai visto prima.

Esattamente alla pari delle precedenti campagne di MediaWorld, anche la corrente può essere tranquillamente fruita in ogni negozio sparso per il territorio, con acquisti da completare ovunque in Italia, oltre che sul sito ufficiale. Da notare, in aggiunta, che la consegna a domicilio potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo plus, per questo motivo controllate attentamente sulla pagina di riferimento, prima di completare l’ordine.

MediaWorld, occasioni imperdibili con il volantino corrente

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, per una volta MediaWorld ha deciso di abbracciare il mondo del gaming, cercando in tutti i modi di soddisfare gli utenti che sono alla ricerca di una nuova console, e dei corrispettivi titoli. Finalmente la Sony PS5 può essere acquistata tranquillamente senza liste di attesa di alcun tipo, ciò sta a significare che recandovi da MediaWorld la potrete avere, senza bundle ed in versione standard (quindi con disco ottico) a soli 549 euro.

Completato l’acquisto, è chiaramente arrivato il momento di mettere le mani sui titoli esclusivi che permettano di godere sin da subito della fantastica esperienza offerta, ecco quindi che possiamo consigliare Spider-Man Miles Morales, realizzato in esclusiva per Sony PS5, disponibile a 29 euro, senza dimenticarsi dei vari God of War, oppure di The Last of Us parte 2, il cui prezzo attuale corrisponde a soli 9 euro.