Gli smartphone sono diventati un elemento indispensabile della vita contemporanea e vengono rapidamente utilizzati per molte forme di intrattenimento. I film non fanno eccezione e sono diventati un’attività preferita da molte persone. Tuttavia, con la crescita delle piattaforme di streaming, determinare la popolarità dei film è diventato sempre più complicato.

In passato, per valutare la performance di un film si utilizzavano i guadagni al botteghino, ma con la visione dei film su piattaforme di streaming, questi dati sono più difficili da reperire. Ciononostante, le aziende di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV hanno tratto enormi vantaggi dall’epidemia.

Smartphone, il BlackView MAX1 è già disponibile

Ci sono alcune cose da considerare quando si utilizza un dispositivo mobile per vedere i film. Grazie ai rapidi progressi della tecnologia attuale, oggi è possibile guardare film di alta qualità sul proprio dispositivo mobile. Un tempo era difficile trovare un televisore o un proiettore in grado di fornire buone prestazioni a un prezzo accessibile. Tuttavia, ora sono disponibili sul mercato smartphone che possono funzionare anche come proiettori.

Il BlackView MAX1, uno smartphone a grande schermo dotato di tecnologia micro-laser, è uno di questi gadget. Non solo è ideale per le esperienze di home theater, ma è anche adatto a occasioni più serie come conferenze e riunioni aziendali. Il gadget può proiettare immagini fino a 200 pollici, con una proiezione di 70 pollici a una distanza di due metri. La dimensione massima sarà di 200 pollici a una distanza di tre metri.

La tecnologia di scansione laser MEMS garantisce la precisione e la saturazione dei colori in proiezioni di alta qualità. È inoltre disponibile una serie di funzioni di correzione trapezoidale per migliorare la proiezione su pareti non perpendicolari alla superficie di appoggio del dispositivo.