I migliori prodotti del momento sono scontatissimi solo da MediaWorld, grazie ad una campagna promozionale di tutto rispetto, infatti, gli utenti sono liberi di spendere poco anche nel momento in cui volessero acquistare dispositivi da gaming di ultima generazione.

Come tutte le precedenti campagne promozionali di MediaWorld, anche la corrente risulta essere attiva e disponibile nei singoli negozi sparsi per il territorio, in questo modo è facile accedervi a prescindere dalla dislocazione in Italia, ed altresì gli stessi acquisti possono essere completati, agli stessi identici prezzi, anche tramite il sito ufficiale (con consegna però spesso a pagamento a domicilio).

MediaWorld, gli sconti del volantino vi lasceranno a bocca aperta

I prezzi bassi del volantino MediaWorld si concentrano più che altro sul mondo del gaming, osservando la campagna da vicino possiamo notare indistintamente la presenza di sconti assurdi applicati anche sui prodotti che tutti desiderano da molto tempo, come ad esempio la Sony PS5, che oggi finalmente può essere acquistata non in bundle, con un esborso finale di circa 549 euro. Dopo aver acquistato la console stessa, ecco che sarà possibile aggiungere una serie di giochi molto economici, come non scegliere The Last of Us 2 a soli 9, oppure un bellissimo Spider-Man Miles Morales per sfruttare appieno l’incredibile hardware della creatura di Sony.

Sempre restando in ambito console gaming, le alternative esistono e sono rappresentate dalla presenza di Nintendo Switch, disponibile nelle varianti OLED, standard o Lite, con prezzi che vanno da un minimo di 259 euro, fino ad un massimo di 379 euro.