Huawei Freebuds 5 sono ufficiali, le nuove cuffiette true wireless open-fit sono caratterizzate da un design a forma di goccia davvero unico nel suo genere, oltre che da una qualità del suono ad alta risoluzione (certificazione Hi-Res audio), una autonomia superiore al normale e dalla connettività smart.

Il form factor del prodotto sfrutta un design aerodinamico che punta a massimizzare il comfort, valorizzando allo stesso tempo l’estetica. La scelta della forma di goccia non è casuale, Huawei ha simulato decine di migliaia di soluzioni differenti, trovando la giusta combinazione di curve nella doppia C che riesce ad adattarsi alla perfezione alla forma dell’orecchio, sfruttando una area di contatto molto più ampia, e favorendo altresì la traspirazione. Lo steso è sinusoidale, con un’ampia area di controllo touch, riuscendo così a distribuire sull’intera superficie il tocco da parte dell’utente.

Huawei Freebuds 5: quando saranno disponibili e le specifiche

Le Huawei Freebuds 5 saranno disponibili in tre colorazioni, con una custodia di ricarica dotata di superficie opaca che brilla alla luce del sole. Sono acquistabili sullo Huawei Store da oggi, 17 aprile, a soli 159 euro, con in omaggio una custodia protettiva ed un 10% di sconto, solo fino al 27 aprile, aggiungendo il codice AFREEBUDS7 a questo link.

Il driver integrato all’interno delle cuffiette è dinamico ultramagnetico, dotato di tecnologia Bass Turbo, con riproduzione fino a 96kHz/24 bit, supporto ai codec L2HC e LDAC, ma anche certificazione HWA e Hi-Res. La trasmissione raggiunge una velocità massima di 990 kbps, con una risposta in frequenza del 50% superiore rispetto alla versione precedente.

L’autonomia è di circa 30 ore, impreziosita dalla presenza di una ricarica rapida che permette di utilizzarle per 2 ore, con il collegamento di soli 5 minuti. L’interazione con Harmony OS è nativa, questo non vieta però di utilizzare le Huawei Freebuds 5 con qualsiasi altro dispositivo Android o iOS, dimostrando così un’ottima versatilità. Molto buona la connessione simultanea con un secondo dispositivo, da notare che le cuffiette potranno essere tranquillamente utilizzate anche con televisori o PC, grazie alla connettività bluetooth di ultima generazione. La certificazione IP54 le rende ottime per l’utilizzo durante l’attività fisica, in quanto risultano resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore.