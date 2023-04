TIM ha recentemente presentato al pubblico una promozione da battere che può addirittura regalare i giga agli utenti, in questo modo si ha la possibilità di avere libero accesso alle migliori offerte del momento, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del solito.

La promozione da battere di TIM è la xTE 100 5G, una soluzione davvero ricchissima di contenuti al giusto prezzo, con minuti e SMS a più non posso per riuscire così a risparmiare, senza mai doversi minimamente preoccupare della cifra finale da pagare ogni mese, anche se comunque l’attivazione risulta essere limitata per alcuni fortunati utenti.

TIM, la promo da battere è assurda, ecco i nuovi sconti

La top di gamma delle promozioni ad personam, ovvero studiate da TIM per soddisfare le aspettative di uno specifico utente, ricordiamo infatti che le promo di questo tipo possono essere attivate solo mediante la ricezione dell’SMS sul numero di telefono, e conseguente richiesta nel punto vendita, è sicuramente la suddetta xTE 100 5G.

La soluzione corrente ha un prezzo fisso di 14,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo, senza costi di attivazione, né vincoli temporali che limitano gli spostamenti del cliente finale. Al suo interno è possibile trovare un bundle veramente ottimo, comprensivo di 100 giga al mese in 5G (sono 12 i giga che si possono usare nell’UE), passando anche per illimitati minuti verso tutti (gli SMS non sono inclusi).

Sempre della stessa gamma di offerte, sono disponibili anche xTE 70 e xTE 50, con prezzi di 12 e 9 euro, ma anche in questo caso è sempre necessario ricevere l’SMS di attivazione.