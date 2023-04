Avete debiti con lo Stato, ovvero cartelle esattoriali da pagare? sappiate che potrete approfittare della rottamazione solo ed esclusivamente entro il 30 aprile, con annullamento degli sgravi fiscali legati alle cartelle in oggetto, emesse nel periodo interstante il 1 gennaio 2000 ed il 30 gennaio 2022.

Il provvedimento è legato alla legge numero 197 del 2022, in particolare articolo 1 commi da 231 a 252, che prevede la definizione agevolata di tutti i carici affidati all’Agenzia della riscossione, nel periodo indicato. La misura introdotta dal Governo, prevede comunque la possibilità, per i contribuenti, di estinguere i debiti relativi ai carichi suddetti, ottenendo in cambio lo sgravio degli interessi da versare sulle somme di cui si è a debito.

Rottamazione cartelle esattoriali, ancora poco tempo a disposizione

Sia chiaro, non stiamo parlando di una rottamazione totale della cartella esattoriale, bensì di uno sconto del 100% sugli interessi che l’utente avrebbe effettivamente dovuto versare sulla stessa. Per ottenerlo sarà necessario presentare domanda, per via telematica, entro e non oltre il 30 aprile 2023, approfittando della piattaforma messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate (con autenticazione via Spid o Cie).

La stessa procedura può essere completata senza problemi presso tutti gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, sempre e soltanto entro la data limite preposta. Se sprovvisti delle credenziali, è possibile, eventualmente, richiedere l’emissione dello Spid presso le Federconsumatori, o qualsiasi altro ente, in modo da agevolare il rapporto che i cittadini hanno periodicamente con la Pubblica Amministrazione. Al momento non sappiamo se e quando il Governo emetterà un simile provvedimento, per questo motivo consigliamo di non aspettare oltre e non perdere quest’occasione.