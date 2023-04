Il rame è una lega di metallo utilizzato in quasi tutti i settori che richiedono materiali metallici. Se ne hai in eccesso a casa o sei un appaltatore con un surplus di rame nel tuo cantiere, potresti guadagnare una bella somma.

Dopotutto, la vita di questo metallo è praticamente infinita, significa che può essere riutilizzato in edilizia, computer, motori, macchinari industriali e altro ancora. Ma è uno dei pochi metalli con un prezzo costantemente fluttuante, quindi come fai a sapere quanto vale?

Ottenere i prezzi o dei rottami di cavi di rame può essere complicato, perché il prezzo può variare notevolmente a seconda di diversi fattori. Classificarne il grado è uno dei modi migliori per comprenderne il valorem inoltre queste classificazioni possono dirti quali livelli di prezzo aspettarti.

Ecco come classificarlo

Tipo 1: questo grado di rame è il terzo tipo di rame più prezioso e può essere identificato dal suo aspetto abbastanza sporco. E’ composto da un filo, tubo o metallo solido non legato e non deve avere alcun isolamento e deve essere più sottile di 1/16 di pollice. Alcuni riciclatori e depositi di rottami possono riferirsi a questo tipo come “rame leggero”.

Tipo 2: questo è il secondo tipo di rame più redditizio da scambiare presso un riciclatore di metalli. Potrebbe presentare tracce di ossidazione o corrosione, ma dovrebbe essere generalmente pulito e sempre non legato e non rivestito. I tubi di rame puliti possono qualificarsi per questo tipo se sono privi di raccordi, isolamento e rivestimento.

Rame lucido nudo: questo grado è il tipo di rame più prezioso disponibile. Si riferisce al rame puro al 99 percento, che deve avere uno spessore di almeno 1/16 di pollice e non rivestito. Per essere classificato come cavo o filo nudo, deve anche essere privato di tutti gli isolanti e raccordi, nonché non rivestito e non legato.