Rame, la quantità utilizzata oggi ti farà rimanere di stucco

Nei tempi in cui ci troviamo oggi, l’inflazione riesce a muoversi completamente indisturbata, svariati metalli stanno vedendo uno spropositato aumento nel mercato delle quotazioni e tra i più famosi ci sono l’oro e l’argento ma oggi andremo ad analizzare la situazione che caratterizza il rame.

Esso, proprio grazie alla sua preziosità, viene spesso soprannominato “oro rosso” e tale appellativo lo deve al fatto che si tratta di un elemento necessario affinché si possano continuare a produrre alcuni prodotti. Difatti, il rame, è altamente impiegato ad esempio nel settore edile e viene usato per la creazione di cavi utili per fornire elettricità e sta di fatto che è un materiale di altissimo pregio presente in qualsiasi parte del mondo.

Parlando nello specifico del suo valore, prima di tutto è il caso di distinguere tra rame vergine e rame usato: il primo lo si ha quando ha un tasso di purezza al 100% e per questo motivo non deve essere soggetto a modifiche per poterlo utilizzare. Il secondo, invece, è quello più impiegato in innumerevoli contesti d’uso e, proprio per questo motivo, è necessario che lo si lavori per riportarlo ad una percentuale di purezza soddisfacente.

Un altro aspetto davvero importante che fa riferimento al suo valore è lo stato in cui esso viene presentato e quindi ci sarà una differenza di prezzo ad esempio se abbia una forma tondeggiante o allungata. Nel caso del rame vergine in forma di tondini, esso vale 8 euro al kg, mentre quello usato, magari se danneggiato e presente in cavi elettrici, il valore si aggira attorno a 1,50 euro al kg.

A questo punto, se vi doveste ritrovare con un ingente quantitativo di rame impiegato in altri contesti, allora intanto si farebbe bene a conservarlo preziosamente per poi rivolgersi ad uno specialista nel settore, per ottenere tutte le informazioni necessarie per dare inizio alla compravendita dello stesso. Infine, sarebbe anche opportuno compiere una veloce ricerca sul web al fine di poter verificare la presenza di rivenditori in zone limitrofe alla vostra.