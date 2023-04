Mercato AUTO in crescita nel mese di marzo, la percentuale è del 40%

Non sembrava essere iniziato nel migliore dei modi l’anno per quanto riguarda il mercato delle auto, il quale già durante lo scorso 2022 aveva fatto segnare numeri record al ribasso. Effettivamente la pandemia così come la crisi dei chip hanno inciso negativamente sulla produzione di nuovi veicoli, portando il mondo delle autovetture a segnare dei minimi storici senza precedenti.

Oggi però siamo qui per parlare di una ventata di aria nuova, la quale porta il mese di marzo a chiudere in maniera più che positiva stanno gli ultimi dati riportati da UNRAE. Finalmente ci sarebbe stato un rialzo, con tante nuove immatricolazioni che avrebbero portato ad una crescita eccezionale senza precedenti tenendo conto degli ultimi anni.

Il mercato delle auto finalmente risale: ecco i numeri dello scorso mese di marzo

Parlando di numeri, il mercato delle auto per quanto riguarda l’anno 2023 sembra essere in leggero rialzo, complice il grande mese di marzo che si è chiuso con numeri stratosferici.

Si parla infatti di 168.294 nuove auto immatricolate, il che farebbe segnare una crescita del 40,8% rispetto al mese di marzo del 2022. La crescita è importante e il confronto rispetto allo scorso mese di marzo 2022 risulta impietoso: in quel caso fu registrato un -29,7% rispetto al marzo 2021.

Il mese di marzo 2023 fa segnare quindi un dato ottimo, portando le auto che sono stata immatricolata e durante i primi tre mesi di quest’anno ad un numero pari a 427.019. Il miglioramento rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno è del 26,2%, visto che furono immatricolate 338.316 auto in Italia.