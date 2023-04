Google si sta preparando a presentare il primo tablet appartenente alla famiglia Pixel. Le indiscrezioni riguardanti il possibile debutto di un nuovo tablet realizzato da Mountain View si susseguono ormai da anni ma finalmente stanno diventando realtà.

Dopo l’esperienza con i Nexus, BigG non ha più realizzato questa tipologia di dispositivi, preferendo concentrarsi sugli smartphone. Bisognerà attendere il Google I/O 2023 per scoprire i segreti del device, ma in queste le indiscrezioni si stanno moltiplicando.

Stando alle ultime informazioni disponibili in rete, il device è stato avvistato all’interno del database della FCC. Il passaggio presso la Federal Communications Commission è uno degli ultimi aspetti burocratici per ottenere il via libera alla commercializzazione negli Stati Uniti.

Google si sta preparando al debutto del tablet Pixel, il device sarà presentato ufficialmente durante la conferenza I/O 2023

Ecco quindi che, grazie a questa certificazione, è possibile scoprire alcune degli aspetti principali del tablet Pixel. In particolare, il numero di modello del dispositivo è GTU8P e verrà commercializzato negli USA, in Canada, Australia e in alcuni mercati Europei non ancora specificati.

Inoltre, il tablet Pixel sarà caratterizzato dalla ricarica rapida a 18W tramite cavo ma ci sarà una particolarità. Il device potrà essere collegato ad una propria charging station che lo renderà simile ad un Google Nest Hub e abiliterà anche la ricarica rapida a 30W.

Quando collegato a questa particolare dock, il tablet Pixel si trasformerà passando da un device portatile ad un sistema completo per il controllo domestico. Le similitudini con il Nest Hub non sono casuali, infatti fungerà anche da smart speaker.

Dal punto di vista costruttivo, ci aspettiamo finiture premium garantite dalla scocca in nanoceramica. A questo si aggiungerà anche un design ricercato, con bordi molto sottili che conferiranno una sensazione di leggerezza. Sotto la scocca troverà spazio il chipset Tensor, la soluzione proprietaria sviluppata da Google.

I colori disponibili al lancio saranno bianco e nero ma non si hanno altri dettagli ufficialmente confermati da Big G. Le indiscrezioni sembrano concordi nell’indicare che il tablet Pixel avrà un display da 11 pollici e 256GB di memoria interna. Il debutto è atteso subito dopo l’evento I/O 2023 che si terrà il prossimo 10 maggio. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso dei prossimi giorni.