Google, il pubblico presto testerà l'AI generativa in Gmail e Docs

Due settimane fa, Google ha fornito una panoramica delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa in arrivo nelle app di Workspace e ora sta iniziando i test pubblici in Gmail e Docs.

Google: le nuove funzioni in arrivo

Il programma di test coinvolge gli utenti consumer, aziendali e della scuola (maggiorenni). Questo “piccolo gruppo”, invitato a partecipare da Google, deve iscriversi e aderire, con la possibilità di lasciare il programma in qualsiasi momento.

In Gmail, si può utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per creare bozze di tutto, dagli inviti di compleanno alle lettere di presentazione per il lavoro. Gli utenti possono anche far elaborare da Google ciò che hanno scritto per renderlo più dettagliato o abbreviarlo, fino a ridurlo a punti elenco. C’è anche la possibilità di “Formalizzare” un messaggio, mentre Google ha mostrato un’opzione fantasiosa “Mi sento fortunato” che aggiunge leggerezza e apporta altre scelte stilistiche capricciose (ad esempio, emoji).

Finora, Google ha condiviso l’aspetto dell’interfaccia utente in Gmail per Android e lo abbiamo individuato in fase di sviluppo. Un pulsante di azione fluttuante (FAB) appare nell’angolo in basso a destra della schermata Componi, rivelando le opzioni. Analogamente, l’AI in Google Docs può rendere il testo più dettagliato o riscriverlo in modo conciso. Può anche essere utilizzato per creare bozze di post sul blog o persino scrivere testi di canzoni. Ci sarà un pulsante “Aiutami a scrivere” sul web che, quando cliccato, si espande per mostrare un input di richiesta. Google genera quindi la tua richiesta, consentendo agli utenti di valutare con un pollice in su/giù, generare/”Visualizza un altro” e “Raffinare”. Quindi puoi “Inserire” nel tuo documento corrente e apportare modifiche.

All’interno di Gmail e Docs, coloro che sono iscritti al programma di test potranno inviare feedback che Google utilizzerà per affinare e perfezionare la funzionalità dell’intelligenza artificiale generativa. Questa sarà la prima volta che persone al di fuori di Google avranno accesso a queste funzionalità di Workspace.