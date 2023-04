Invece di mettere da parte una chat di WhatsApp, decidete di eliminarla. Qual è la distinzione? Le chat messe da parte possono essere facilmente recuperate tramite l’app; il recupero dei messaggi rimossi, invece, non è altrettanto semplice (ma comunque fattibile). Ecco come fare.

Whatsapp: come fare?

Per recuperare i messaggi WhatsApp cancellati, è necessario attivare l’opzione Chat>Backup delle chat, all’interno delle Impostazioni. Nell’opzione Backup su Google Drive, l’app propone diverse frequenze di backup, che vanno da Mai a Mensile. Impostandone una giornaliera è possibile recuperare facilmente i messaggi dopo la loro rimozione. Una frequenza settimanale, invece, consentirà di tornare più indietro nel tempo per recuperare messaggi più vecchi di una settimana, ma perderete i messaggi più recenti. Scegliete la frequenza che vi si adatta meglio.

Per riavere i messaggi di WhatsApp, dovrete prima capire come sono stati eliminati. Sono stati messi da parte? Se sì, su Android toccate “Chat archiviate” alla fine dell’elenco delle chat. Tenete premuta la chat da recuperare e toccate l’icona di “dearchiviazione” in alto a destra (quella con una freccia verso l’alto).

Va bene per le chat, ma come si riavere i singoli messaggi di WhatsApp? È sorprendentemente semplice, tuttavia deve rientrare nella frequenza di backup automatica. Ad esempio, se la impostate su Quotidiano, potete facilmente recuperare qualsiasi chat eliminata prima del backup successivo. Quindi disinstallate e reinstallate WhatsApp. Durante questa operazione, vi verrà chiesto di recuperare lo storico dei messaggi dal file di backup. Toccate “Ripristina” e tutto ciò che era presente dall’ultimo backup verrà recuperato.

Per riavere le chat più vecchie? Aprite un’app che funzioni da file manager e andate su WhatsApp>Databases. All’interno di quella cartella troverete i due file di backup della chat, chiamati msgstore.db.crytp12 (il backup più recente) e l’altro con il formato msgsstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12, dove YYYY-MM-DD rappresentano, nell’ordine, anno, mese e giorno.

Insomma, per recuperare i messaggi cancellati tra un backup e l’altro, fate così: