Se sei preoccupato che la tua privacy possa essere violata, siamo felici di dirti che esiste un modo per scoprire se c’è qualcuno che legge le tue conversazioni personali su Whatsapp.

La versione desktop dell’applicazione a cui è possibile accedere dal suo sito web è molto facile da usare, e per chi non è esperto potrebbe essere un problema.

Un dettaglio molto importante da notare: di default, si abilita l’opzione “Resta connesso“. Ciò significa che una volta aperto il tuo account WhatsApp sul browser web, rimarrà connesso anche se chiudi la pagina web. Per uscire devi andare nel menu (i tre punti) e selezionare al voce” Esci”. Naturalmente, puoi scegliere anche di non disconnetterti se lo usi per accedere regolarmente. Tuttavia, ciò significa che chiunque potrebbe avere accesso al tuo computer e aprire il sito web di WhatsApp.

Ecco come scoprirlo

Esiste una modo che ti consente di vedere se un intruso sta accedendo alle tue conversazioni tramite WhatsApp Web. Per accedere a questa funzione, vai al menu delle impostazioni dell’app del tuo telefono, apri l’opzione Web e verrà visualizzato un elenco di computer con sessioni aperte attive. Questa lista contiene le informazioni sul computer su cui è stata avviata la sessione recente, il tipo di browser, la posizione geografica e, soprattutto, la data e l’ora dell’ultimo accesso.

Questo ti permette di controllare due cose. In primo luogo, puoi vedere eventuali sessioni aperte sospette sul tuo account WhatsApp e, in secondo luogo, se qualcuno ha effettuato l’accesso alla sessione aperta sul tuo computer quando non eri loggato. Puoi anche verificarlo dal tuo smartphone quando sei fuori casa.