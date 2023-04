L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente comunicato che, a partire dal prossimo 1° maggio 2023 alcune sue offerte subiranno un piccolo aumento mensile.

Tale variazione implica che su alcuni clienti Fastweb Mobile il costo potrà aumenterà di un importo incluso tra 1 euro al mese e 4 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile: dal 1° maggio 2023 verrà messa in atto una rimodulazione

Oltre il costo mensile, in alcuni casi il bundle dati mobile dell’offerta del cliente coinvolto potrebbe aumentare. Per esempio nel primo gruppo dei già clienti coinvolti, in alcuni casi il bundle dati mobile dell’offerta del cliente coinvolto è passato da un minino di 50 Giga al mese fino a un massimo di 300 Giga al mese.

Fastweb giustifica così questa rimodulazione così: “E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“.

A partire da oggi 1° aprile 2023 tutti i clienti Fastweb coinvolti riceveranno una comunicazione personale in fattura e/o tramite SMS e nella propria area personale MyFastweb. Le offerte coinvolte sono davvero tante, vi invitiamo a visitare l’area personale dell’applicazione o del sito ufficiale per scoprire se siete stati coinvolti.