La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è conosciuta in tutto il mondo per la sua versatilità. Essa può infatti essere utilizzata su smartphone, tablet e PC.

La piattaforma, di proprietà di Meta, propone periodicamente delle novità sia dal punto di vista grafico che da quello delle funzionalità. Dopo l’avvento delle community, vediamo un’interessante novità in fase di sviluppo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp vuole introdurre le newsletter

WhatsApp si prepara ad accogliere la funzionalità per la creazione di newsletter. Queste newsletter sarebbero delle chat alle quali ci si potrà iscrivere, e sulle quali i creatori potranno creare contenuti per raggiungere istantaneamente tutti gli iscritti.

Sarà possibile scegliere un nome ufficiale per la newsletter e completarlo con una breve descrizione riassuntiva. Non è escluso che in futuro arriverà anche la possibilità di scegliere un username specifica per ogni newsletter, in modo che possa essere identificata con maggiore facilità. La novità delle newsletter avrebbe sicuramente senso su una piattaforma come WhatsApp, la quale è usata da milioni di persone e che permette di avere notifiche e accesso immediato ai nuovi contenuti proposti.

La maggiore frequenza di utilizzo nell’arco della giornata, rispetto a un qualunque client email dove spesso vengono proposte le newsletter, permetterebbe una maggiore visibilità dei contenuti proposti. Le newsletter per WhatsApp sono ancora in fase di sviluppo, sembra che ci sia ancora molto lavoro da fare. Dunque aspettiamoci che il rilascio della novità arriverà tra qualche mese. Noi come al solito seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi.