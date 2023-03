Telepass, cambiano anche i prezzi delle colonnine di ricarica

Le tariffe per le colonnine di ricarica elettrica delle aziende convenzionate prevedono tre fasce di prezzo. Oltre alla corrente alternata (AC) a 0,70 euro/kWh, ci sono le correnti continue (DC) da 50 a 99 kW e le High Power Charging (HPC) oltre i 100 kW, entrambe a 0,80 euro/kWh. Il costo delle ricariche ad alta potenza è competitivo, solo 10 centesimi in più rispetto all’AC, anche rispetto ai leader di mercato come Enel X Way (tramite Ewiva) e Be Charge, che però offrono abbonamenti più vantaggiosi. I marchi convenzionati sono elencati sul sito di Telepass e includono Duferco Energia, Enel X Way, Ewiva, Plenitude-BeCharge (ENI), Quinnenergy, Free to X, evway e Acea.

Telepass: l’accordo tra Be Charge e Porsche Italia

Ebbene, il nuovo listino di Telepass segue l’aggiornamento delle tariffe di Enel X Way, entrato in vigore il 27 marzo. Nel frattempo, Be Charge e Porsche Italia hanno annunciato un accordo di interoperabilità. I proprietari di auto Porsche potranno ricaricare i loro veicoli presso oltre 14.000 punti accessibili tramite Be Charge, società del gruppo ENI Plenitude. Dopodiché, presso le stazioni Ultrafast da 300 kW, sarà possibile ricaricare fino all’80% una Taycan in soli 22,5 minuti, in condizioni ottimali. Grazie al Porsche Charging Service, i clienti Porsche avranno accesso a tariffe riservate e potranno utilizzare tutte le colonnine abilitate, pari all’88% dei punti disponibili in Italia in e-roaming e oltre il 95% considerando solo le strutture Hyper Charge (HPC).

L’accordo tra Porsche Italia e Be Charge consolida ulteriormente il settore della mobilità elettrica nel Paese e offre ai clienti Porsche una maggiore flessibilità nella ricarica dei loro veicoli. L’espansione è fondamentale per sostenere l’aumento delle vendite di veicoli elettrici e per incoraggiare una transizione più rapida verso la mobilità sostenibile.