ù Il bollo auto è l’altra tassa più discussa ed odiata dal pubblico italiano, seconda solamente al canone Rai, di cui più volte vi abbiamo parlato nel corso dei mesi e degli anni qui su TecnoAndroid. Esiste un modo per non pagarlo? la risposta è Sì, anche se le limitazioni sono veramente stringenti.

In primis dovete sapere che il bollo auto viene definita come la tassa di possesso di un autoveicolo correttamente registrato in Italia, il tutto varia in relazione alla Regione di appartenenza, poiché viene versato direttamente alla stessa e non allo Stato, con una cifra variabile in relazione alla potenza fiscale del veicolo, ed anche alla sua classe ambientale (un euro 0 paga di più di un euro 5, ad esempio).

Bollo auto, ecco come fare per non pagarlo

Di base il bollo auto è da versare indipendentemente dall’autoveicolo, o motoveicolo, di cui si è effettivamente in possesso, ma dovete sapere che ultimamente sono stati introdotti incentivi, da parte dello Stato, per cercare di invogliare i consumatori all’acquisto, ad esempio, di auto elettriche.

Nella maggior parte dei casi è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa per i primi 5 anni di vita dell’auto elettrica (o ibrida), solamente nelle regioni Piemonte e Lombardia, tale esenzione si estende per tutta la durata della vita del veicolo in questione. Il consiglio che vi possiamo dare, ad ogni modo, è di controllare le disposizioni della vostra Regione di appartenenza.