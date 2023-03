Canone RAI e bollo auto cancellati con questi trucchi legali al 100%

Passo dopo passo le persone stanno capendo che la crisi sta abbracciando un po’ tutti gli ambiti, purtroppo a causa anche del conflitto che sta riguardando l’est dell’Europa. Da diverso tempo le tasse sembrano essere aumentate, senza aver lasciato proprio nulla al di fuori. Ce ne sono però due che nessuno riesce a contemplare come giuste, ovvero il bollo auto e il canone Rai.

Due il post del genere, che purtroppo da sempre esistono, stanno rendendo la vita sempre più difficile alle persone. Purtroppo, in base al tipo di veicolo che si possiede, il bollo auto cambia il suo prezzo, mentre il canone Rai resta stabile sempre allo stesso prezzo essendo una tassa di dimensione nazionale. Entrambe combinate insieme portano una spesa abbastanza esosa durante l’anno, la quale potrebbe essere tranquillamente evitata dagli italiani visto che nessun altra nazione la impone.

Canone Rai e bollo auto, ecco come potete fare per evitare di pagare le due tasse tanto odiate

Per quanto concerne il canone Rai, le regole sembrano essere molto chiare soprattutto secondo quanto determinato dagli organi specifici. In primo luogo tutti coloro che non hanno in casa una televisione, non saranno tenuti a pagare la tassa. C’è poi da sottolineare la situazione che vede le persone dai 75 anni di età in su essere totalmente esentati dal pagamento del canone. Lo stesso vale per chi ha un reddito inferiore alla soglia minima.

Per evitare invece il bollo, dovreste essere residenti in Lombardia o in Piemonte. Qui infatti chi acquista un’auto elettrica non dovrà pagare la tassa di possesso.