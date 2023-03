Nubia ha appena rilasciato una nuova versione del proprio smartphone da gaming. Il Red Magic 8 Pro Transparent Silver Edition è stato presentato ufficialmente in Cina. La caratteristica che salta principalmente all’occhio è la backcover posteriore trasparente, come si può intuire dal nome.

Dal punto di vista estetico, il device è molto bello e Nubia ha integrato soluzioni che possano far felici i gamer. Sebbene non ci siano differenze hardware rispetto alla variante standard, questa versione è certamente più accattivante.

Il Red Magic 8 Pro Transparent Silver Edition sarà disponibile esclusivamente nella variante da 12 GB. Il prezzo in Cina è fissato a circa 720 euro al cambio, ma non ci sono conferme se questo device arriverà in Europa e a che prezzo. Gli utenti asiatici possono già procedere con il pre-ordine con le vendite che inizieranno il prossimo 21 marzo.

Stando a quanto dichiarato da Nubia, lo smartphone offre un “Atomic Silver Industrial Transparent Design“. Dispone di uno schermo FullHD+ AMOLED da 6,8 pollici con la capacità di un tasso di aggiornamento elevato fino a 120Hz. Il display non ha interruzioni in quanto utilizza una fotocamera integrata sotto lo schermo.

Il Red Magic 8 Pro Trasparent Silver Edition è alimentato dal chipset di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Il sistema operativo sarà il RedMagic OS, basato su Android 13. Per quanto il comparto fotografico, il device può vantare una tripla fotocamera posteriore con un obiettivo primario da 50 megapixel, un obiettivo secondario ultra-grandangolare da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Sul frontale, c’è una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Trattandosi di un device da gaming, le prestazioni hardware saranno certamente al top. A questo si aggiunge una batteria da 6000mAh con il supporto della ricarica cablata da 80W e della ricarica wireless da 65W.