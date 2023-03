Il prossimo 13 aprile si terrà la presentazione dei nuovi flagship ASUS. La famiglia di smartphone da gaming, sarà caratterizzata da due device, il ROG Phone 7 e la versione Ultimate. I dispositivi sono caratterizzati dai numeri di modello ASUS_AI2205_A e ASUS_AI2205_B.

In vista del lancio ormai imminente, entrambi gli smartphone da gaming sono stati avvistati nel database dell’ente di certificazione 3C in Cina. Inoltre, grazie alle informazioni scovate da Digital Chat Station, possiamo scoprire le specifiche tecniche del modello base prima del lancio.

Il comparto fotografico sarà composto da una tripla ottica con un sensore principale da 50MP, una lente ultra-wide da 13MP e un sensore aggiuntivo da 5MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 megapixel.

Lagarantirà una notevole autonomia al ROG Phone 7 e, il device avrà anche il supporto alla tecnologia di ricarica rapida a 65W. Il prezzo di partenza in Cina si aggirerà introno ai 580 euro al cambio ma resta da attendere la presentazione ufficiale per capire quale sarà il prezzo in Europa.