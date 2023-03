Il marchio audio Sonos ha recentemente annunciato l’aggiunta di due nuovi diffusori alla propria linea di prodotti: Era 300 e Era 100. Questi due diffusori sono stati progettati per offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità con un design moderno e una serie di funzioni avanzate. Questi due speaker sono stati progettati per offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità con un design moderno e una serie di funzioni avanzate.

Era 300: un’esperienza di ascolto rivoluzionaria con Dolby Atmos

Era 300 è stato progettato specificamente per fornire prestazioni audio rivoluzionarie con Dolby Atmos e un’esperienza audio spaziale senza precedenti. Grazie ai sei potenti driver, il suono viene diretto a sinistra, a destra, in avanti e verso l’alto, creando un’esperienza completamente immersiva. Sonos Era 300 è anche il primo diffusore compatto a possedere questo livello di potenza, che lo rende ideale per i creatori di contenuti e gli ascoltatori.

Secondo Kevin J. Yeaman, CEO di Dolby, “Dolby Atmos ha creato un nuovo modo di vivere la musica e l’intrattenimento audio. Il suono e la musica prendono vita con una chiarezza e una profondità senza precedenti. L’innovazione sonora di Era 300 con Dolby Atmos crea un’esperienza musicale assolutamente coinvolgente“.

Era 100: un Sonos One con acustica e design di nuova generazione

Il Era 100 è invece una versione aggiornata del Sonos One, il suo predecessore. È dotato di un’architettura acustica di nuova generazione e di un design che offre bassi profondi e un audio stereo ricco e ricco di sfumature. Grazie ai due tweeter laterali e al grande midwoofer, Sonos Era 100 offre un’esperienza di ascolto ricca di sfumature e con bassi sorprendenti.

Entrambi gli speaker sono stati progettati per essere durevoli e più sostenibili. Sono realizzati in plastica riciclata post-consumo (PCR), mentre la carta dell’imballaggio proviene da fonti sostenibili al 100%. Inoltre, i due diffusori sono stati progettati per ridurre al minimo il consumo di elettricità, con un consumo di soli due watt quando sono inattivi e una nuova funzione di sospensione avanzata.

Grazie alla tecnologia Trueplay, entrambi i diffusori possono ottimizzare l’audio in base all’acustica dell’ambiente in cui si trovano. Basta un semplice tocco sull’app Sonos per ottimizzare l’audio, disponibile per dispositivi iOS e Android.

Era 300 ha un prezzo di 499 euro, mentre il Era 100 costa 279 euro. Entrambi i diffusori sono dotati di un’interfaccia utente rinnovata e intuitiva, che include un nuovo cursore capacitivo per la regolazione del volume. Infine, entrambi gli speaker offrono opzioni di connessione tramite Wi-Fi o Bluetooth e possono essere collegati direttamente ad altri dispositivi audio, come ad esempio un giradischi, con un cavo ausiliario e un adattatore Sonos.